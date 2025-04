Calcio classifica di serie A | Milan continua la rincorsa Europa

classifica di serie A dopo Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; ore 15 Fiorentina-Empoli, Inter-Roma; ore 18 Juventus-Monza; ore 20.45 Napoli-Torino, Atalanta-Lecce. Lunedì 28 aprile, ore 18.30 Udinese-Bologna; ore 20.45 Verona-Cagliari, Lazio-Parma. classifica: Inter, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus, Lazio 59, Roma 57, Fiorentina 56, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli, Venezia 25, Monza 15. Giornata 35. Venerdì 2 maggio, ore 20.45: Torino-Venezia. Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.

Serie A, la classifica prevista: occhio alla rimonta del Milan | VIDEO - Il Milan è attualmente al 9° posto nella classifica di Serie A, ma nelle ultime giornate potrebbe fare più punti e scalare posizioni Il Milan di Sérgio Conceição è attualmente al 9° posto nella classifica di Serie A e fuori dal giro delle coppe europee. Ma nelle ultime giornate, secondo questo video di 'OnlyFanta', potrebbe fare più punti e scalare posizioni. Ecco, dunque, la graduatoria attuale del campionato a confronto con quella prevista 🔗pianetamilan.it

Calcio: il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4 - Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa. Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42? giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l’assist di Fofana. 🔗oasport.it

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Milan-Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Milan-Fiorentina anche per la Juventus. Ecco le nuove posizioni Finisce 2-2 Milan–Fiorentina, il terzo match di questo sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica per la Juve. Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Parma 27 (31)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31) Leggi su Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Calcio, classifica di serie A: Milan continua la rincorsa Europa - Roma, 27 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; ore 15 Fiorentina-Empoli, Inter-Roma; ore 18 Juventu ... 🔗askanews.it

Dove vedere Venezia-Milan, Inter-Roma, Juventus-Monza, Napoli-Torino e le altre partite di oggi in serie A - Sarà una grande domenica di calcio quella del 27 aprile con sette partite in programma della 34ª giornata di campionato, calendario «anomalo» dettato dalla riprogrammazione delle sfide ... 🔗corriere.it

Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto - Le due partite della 34a giornata di Serie A si concludono con identico risultato (1-0). I rossoneri soffrono e rischiano in Laguna ma capitalizzano la rete dell’americano in avvio di match. I lariani ... 🔗fanpage.it