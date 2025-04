Roma ecco il nuovo tecnico | giocherà la semifinale di Champions League

Roma ha scelto il nuovo tecnico: un profilo internazionale che ha appena conquistato la semifinale di Champions LeagueRoma, ecco il nuovo tecnico: giocherà la semifinale di Champions League (Ansa Foto) – SerieAnewsLa Roma è ancora in corsa per la quarta posizione, in classifica, l’ultima che regala la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi sono reduci dalla gara di San Siro contro l’inter ed ora mancano quattro gare alla fine del campionato. Un rush finale in cui la formazione di Ranieri vuole provare a conquistare bottino pieno per il grande traguardo.Un risultato che sarebbe straordinario, considerata la partenza ad handicap nel campionato della squadra giallorossa. Impossibile dimenticare i primi mesi tra De Rossi e Juric e le sconfitte in serie: una squadra sull’orlo del baratro, vicina alla zona retrocessione e rialzata da Claudio Ranieri. Serieanews.com - Roma, ecco il nuovo tecnico: giocherà la semifinale di Champions League Leggi su Serieanews.com Laha scelto il: un profilo internazionale che ha appena conquistato ladiilladi(Ansa Foto) – SerieAnewsLaè ancora in corsa per la quarta posizione, in classifica, l’ultima che regala la qualificazione alla prossima edizione della. I giallorossi sono reduci dalla gara di San Siro contro l’inter ed ora mancano quattro gare alla fine del campionato. Un rush finale in cui la formazione di Ranieri vuole provare a conquistare bottino pieno per il grande traguardo.Un risultato che sarebbe straordinario, considerata la partenza ad handicap nel campionato della squadra giallorossa. Impossibile dimenticare i primi mesi tra De Rossi e Juric e le sconfitte in serie: una squadra sull’orlo del baratro, vicina alla zona retrocessione e rialzata da Claudio Ranieri.

