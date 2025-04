Juve Monza i due pullman sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Juve Monza, i due pullman allo Stadium: FOTO e VIDEO dell'arrivo delle squadre per la sfida di Serie A(Marco Baridon inviato all'Allianz Stadium) – Manca sempre meno al match valevole per la 34esima giornata di campionato Juve Monza. Si scalda il clima fuori dallo Stadium con i pullman delle due squadre che sono arrivati da pochi minuti. Sarà importante per i bianconeri di Tudor torna subito a vincere dopo il ko di Parma.Ore 16:38 – Il pullman dei bianconeri è arrivato allo Stadium.?Il pullman della #Juventus è arrivato all'Allianz Stadium ????#?? #JuveMonza ? @BaridonMarco pic.twitter.comiRCfjuzeyH— .com (@junews24com) April 27, 2025Ore 16:35 – Anche il Monza è arrivato all'Allianz Stadium.? Il pullman del #Monza è arrivato all'Allianz Stadium ?#?? #JuveMonza ? @BaridonMarco pic.

