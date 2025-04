LIVE Inter-Roma 0-1 | San Siro è giallorosso decide un grande Soulé

Siro va in scena il big match tra Inter e Roma, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoria Interna contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.3 minuti fa27 Aprile 2025 16:57 16:5795? – FINISCE QUIIIIII, VINCE LA RomaArriva il triplice fischio di Fabbri, che sentenzia l'impresa della Roma, che batte 1-0 l'Inter grazie alla rete di Matias Soulé dopo una prestazione di grande solidità. Arriva la tanto attesa vittoria in un big match.V-I-N-C-I-A-M-O NOI#InterRoma pic.twitter.

