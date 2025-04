Kosovo il ritratto di Papa Francesco con i chicchi di grano

Kosovo l'artista Alkent Pozhegu ha creato un ritratto di Papa Francesco fatto con i chicchi di grano, la sua specialità. Pozhegu ha ringraziato il defunto Pontefice per il suo "sostegno al popolo del Kosovo" e ha sottolineato i messaggi di Bergoglio su "pace, felicità e amore per tutte le nazioni del mondo". Tgcom24.mediaset.it - Kosovo, il ritratto di Papa Francesco con i chicchi di grano Leggi su Tgcom24.mediaset.it Inl'artista Alkent Pozhegu ha creato undifatto con idi, la sua specialità. Pozhegu ha ringraziato il defunto Pontefice per il suo "sostegno al popolo del" e ha sottolineato i messaggi di Bergoglio su "pace, felicità e amore per tutte le nazioni del mondo".

Natalia Tsarkova omaggia Papa Francesco con ritratto di fede e speranza - Il ritratto di un pontefice: l'arte di Natalia Tsarkova e il suo omaggio a Papa Francesco Nel mondo dell'arte sacra e della rappresentazione dei leader spirituali, Natalia Tsarkova si distingue come una figura di rilievo, nota per aver dedicato gran parte della sua carriera alla raffigurazione dei Papi. La pittrice di origine russa, ormai stabilitasi […]

"Papa Francesco non c'è più" e Alessandro, ragazzo autistico, reagisce realizzando un ritratto del Santo Padre - Alessandro ha un modo tutto suo di reagire ai grandi eventi. Quando ieri mamma Melissa e papà Matteo gli hanno comunicato che Papa Francesco era morto Alessandro è corso a prendere i colori e la tela e, silenziosamente, immerso nei suoi pensieri e nelle sue emozioni, ha iniziato a riempire quel...

Addio a Papa Francesco: il ritratto dell'antropologo Pino Cinquegrana - Di seguito riportiamo il "ritratto" di Papa Francesco, curato dall'antropologo Pino Cinquegrana. Nato in una famiglia di origini italiane: i suoi nonni erano emigrati dal Piemonte. Prima di diventare sacerdote, ha lavorato come tecnico chimico e ha anche avuto un fidanzamento (similitudine con Giovanni Paolo II), che poi ha lasciato per seguire la vocazione religiosa.Nel 1958 entrò nella Compagnia di Gesù (i gesuiti), una delle più importanti congregazioni religiose cattoliche.

Francesco, tanto amato quanto ostacolato! Ecco le battaglie che non gli hanno permesso di conseguire - Papa Bergoglio ci ha lasciato da poco e le immagini di queste ore ci riportano grandi folle di persone, credenti e non, che gremiscono piazza San Pietro per rendergli omaggio e dargli l'ultimo saluto.