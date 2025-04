Anche la scienza lo conferma | l’affetto ricevuto dalla mamma ci rende adulti migliori

mamma si relaziona con i propri figli – l’affetto che trasmette, l’attenzione che dedica loro e il legame che costruisce – ha un impatto profondo sul loro sviluppo. Non solo nel presente, ma Anche su come cresceranno, su chi diventeranno da adulti, e persino sul loro successo nella vita. È quanto evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista American Psychologist, che sottolinea come l’amore ricevuto da piccoli possa influenzare in positivo i risultati scolastici, il benessere personale e persino la carriera lavorativa futura.Lo studio ha coinvolto oltre 2.200 gemelli identici nel Regno Unito e ha osservato il rapporto tra mamma e bambino nel periodo dai 5 ai 10 anni. Gli studiosi hanno analizzato come queste relazioni abbiano contribuito, una volta raggiunti i 18 anni, alla formazione dei cosiddetti “Big Five”, i cinque tratti fondamentali della personalità:EstroversioneAmabilitàApertura mentale,CoscienziositàStabilità emotiva. Gravidanzaonline.it - Anche la scienza lo conferma: l’affetto ricevuto dalla mamma ci rende adulti migliori Leggi su Gravidanzaonline.it Il modo in cui unasi relaziona con i propri figli –che trasmette, l’attenzione che dedica loro e il legame che costruisce – ha un impatto profondo sul loro sviluppo. Non solo nel presente, masu come cresceranno, su chi diventeranno da, e persino sul loro successo nella vita. È quanto evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista American Psychologist, che sottolinea come l’amoreda piccoli possa influenzare in positivo i risultati scolastici, il benessere personale e persino la carriera lavorativa futura.Lo studio ha coinvolto oltre 2.200 gemelli identici nel Regno Unito e ha osservato il rapporto trae bambino nel periodo dai 5 ai 10 anni. Gli studiosi hanno analizzato come queste relazioni abbiano contribuito, una volta raggiunti i 18 anni, alla formazione dei cosiddetti “Big Five”, i cinque tratti fondamentali della personalità:EstroversioneAmabilitàApertura mentale,CoscienziositàStabilità emotiva.

