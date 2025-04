Palermo sparatoria a Monreale | il motivo della lite sarebbe un furto di motorini

Monreale. Dopo una prima colluttazione, si sarebbero allontanati per poi tornare armati e dare inizio alla sparatoriaL'articolo Palermo, sparatoria a Monreale: il motivo della lite sarebbe un furto di motorini proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Palermo, sparatoria a Monreale: il motivo della lite sarebbe un furto di motorini Leggi su Ildifforme.it Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i giovani dello Zen avrebbero tentato di rubare alcuni scooter, venendo però scoperti e interrotti dal gruppo di. Dopo una prima colluttazione, siro allontanati per poi tornare armati e dare inizio allaL'articolo: ilundiproviene da Il Difforme.

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: tre morti e due feriti - Tre giovani sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, Comune a 10 chilometri da Palermo. Nell’agguato sono rimaste ferite altre due persone. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le vittime erano entrambe residenti a Monreale (Palermo) le due vittime della sparatoria della scorsa notte. Finora sono emerse le identità di due dei deceduti: Massimo Pirozzo di 26 anni e Salvatore Turdo di 23 anni. 🔗tg24.sky.it

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti - Due giovani, di 25 e 23 anni, sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria Monreale, il gesto da eroe di Andrea Miceli. Prima di morire mette in salvo la fidanzata - Nuovi dettagli emergono sulla tragica sparatoria nel cuore della notte a Monreale. Una delle vittime prima di essere colpito ha messo al riparo la fidanzata salvandole la vita ... 🔗msn.com

Sparatoria in piazza a Monreale: tre morti e due feriti. "Lite per futili motivi" - In una zona molto frequentata di Monreale, paese arabo-normanno a 10 chilometri da Palermo, tre giovani sono morti nella notte in una ... 🔗iltempo.it

Monreale sotto shock, chi sono le tre vittime nella sparatoria: "Tre bravi ragazzi" - Sparatoria nella storica piazza Duomo di Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile: ecco chi sono le vittime. 🔗notizie.it