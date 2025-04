Gli infermieri di emergenza chiedono l’ambulanza a Muggia sulle 24 ore

sulle 24 ore rispetto alle 12 diurne attuali: è quanto ha chiesto il dottor Manuel Cleva, infermiere esperto di emergenza sanitaria da molti anni operante nel sistema 118 triestino, in qualità di membro del direttivo nazionale di. Triesteprima.it - Gli infermieri di emergenza chiedono l’ambulanza a Muggia sulle 24 ore Leggi su Triesteprima.it Un ampliamento dell' ambulanza 118 con infermiere a bordo24 ore rispetto alle 12 diurne attuali: è quanto ha chiesto il dottor Manuel Cleva, infermiere esperto disanitaria da molti anni operante nel sistema 118 triestino, in qualità di membro del direttivo nazionale di.

