MotoGp Alex Marquez | Vincere qui un sogno

Alex Marquez dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp 2025. "Penso sia il miglior regalo di compleanno che potessi sognare – dice lo spagnolo a Sky – Vincere qui, a Jerez de la Frontera, è letteralmente un sogno per me. Già questa notte ho vissuto tutto in maniera particolare. Ho voluto riposare nel migliore dei modi perchè volevo presentarmi al massimo al via, convinto di potermi giocare la gara". Ultima battuta su quanto avvenuto in pista: "La gara? Penso di essere stato molto intelligente nella gestione di tutti i momenti. All'inizio ho spinto forse un po' troppo e, per un errore in curva 6, ho perso qualche posizione e diversi decimi. A quel punto ho cercato di gestire moto e gara e, quando sono salito in vetta, ho provato a scavare un vantaggio solido per non dare opportunità agli altri di avvicinarsi ed attaccarmi.

