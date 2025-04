Rugby l' ex-Cavalieri Otano vince il campionato di Serie B

Rugby, nel suo piccolo, ha compiuto un'impresa, conquistando in soli dodici mesi prima la promozione in Serie B e poi quella in Serie A. Quest'ultima, in particolare, è arrivata proprio nelle scorse ore, grazie alla vittoria per 22-16 che i valdostani hanno conquistato contro il Capoterra. E al timone dello Stade c'è un tecnico che ha fatto la storia del movimento rugbistico pratese: il direttore tecnico della società di Aosta che ha chiuso il girone 1 del campionato di Serie B 202425 al primo posto è infatti Luis Otano, il quale fino a pochi mesi fa allenava peraltro l'U18 dei Cavalier Union. L'”argentino di Prato” che vanta oltre un quindicennio di militanza nei Cavalieri considerando anche la “vecchia” franchigia, era arrivato in città come giocatore nel 2001, vi era poi rimasto anche da allenatore ed è più volte tornato come collaboratore tecnico. Sport.quotidiano.net - Rugby, l'ex-Cavalieri Otano vince il campionato di Serie B Leggi su Sport.quotidiano.net Prato, 27 aprile 2025 – Lo Stade Valdotaine, nel suo piccolo, ha compiuto un'impresa, conquistando in soli dodici mesi prima la promozione inB e poi quella inA. Quest'ultima, in particolare, è arrivata proprio nelle scorse ore, grazie alla vittoria per 22-16 che i valdostani hanno conquistato contro il Capoterra. E al timone dello Stade c'è un tecnico che ha fatto la storia del movimento rugbistico pratese: il direttore tecnico della società di Aosta che ha chiuso il girone 1 deldiB 202425 al primo posto è infatti Luis, il quale fino a pochi mesi fa allenava peraltro l'U18 dei Cavalier Union. L'”argentino di Prato” che vanta oltre un quindicennio di militanza neiconsiderando anche la “vecchia” franchigia, era arrivato in città come giocatore nel 2001, vi era poi rimasto anche da allenatore ed è più volte tornato come collaboratore tecnico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rugby, il Petrarca espugna Rovigo nel derby d’Italia. Vince anche Mogliano - Si sono conclusi gli ultimi due incontri della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In campo sono scese Mogliano-Lazio, una sfida che aveva poco da dire in chiave campionato, e il superderby veneto tra Rovigo e Petrarca Padova, con i padroni di casa a caccia dell’aggancio su Viadana e gli ospiti obbligati a portare a casa punti dopo il sorpasso subito da Valorugby e Fiamme Oro. 🔗oasport.it

Rugby A Elite, Rovigo vince 38-17 contro la Lazio - Roma, 16 febbraio 2025 – Dopo una settimana di pausa del campionato serie A Élite, per il Sei Nazioni, la Femi Cz Rugby Rovigo Delta è tornata in campo, in trasferta, per la dodicesima giornata contro la Lazio Rugby 1927, al campo sportivo Giulio Onesti di Roma. Inizio difficile per i ragazzi di coach Giazzon che al 6’ restano con un giocatore in meno per un cartellino giallo a Diederich Ferrario, per placcaggio alto. 🔗sport.quotidiano.net

Rugby, il Petrarca Padova vince a Rovigo 13-3 e guasta la festa per i 90 anni del club - Rovigo, 23 marzo 2025 - Il Petrarca Padova rovina la festa della Femi Cz Rugby Rovigo nella giornata della celebrazione dei novant’anni dalla fondazione del club rossoblù vincendo il derby numero 181 e l’edizione 32 dell’Adige Cup. Una giornata speciale iniziata la mattina con la consegna dei caps a tutti i campioni che hanno scritto la storia della società di Viale Alfieri: alle celebrazioni hanno partecipato più di 300 giocatori, dei 729 rossoblù totali. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rugby, l'ex-Cavalieri Otano vince il campionato di Serie B. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rugby, sconfitta amara per Mantova: vince il Lambro - Sconfitta amara per il Rugby Mantova che, in trasferta a Monza, perde 35-24 contro il Lambro Rugby. I biancorossi non riescono a ripetere la stessa prestazione della partita disputata nella prima fase ... 🔗tuttomantova.it

Il Rugby Parabiago vince il campionato di A1 con due giornate d’anticipo - I 5 punti conquistati ieri tengono a distanza le inseguitrici e permettono ai rossoblù di giocare le prossime due partite con Avezzano in trasferta la prossima domenica e con Rugby Milano in casa ... 🔗legnanonews.com

Rugby, festa grande: il Giacobazzi Modena vince e conquista la serie A - Questa promozione – commenta Enrico Freddi, presidente del Modena Rugby 1965 – arriva al culmine di un percorso iniziato nel 2014, quando abbiamo unito seniores e settore giovanile, fondando il Modena ... 🔗lapressa.it