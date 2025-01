Lettera43.it - Incendio a Los Angeles, le vittime salgono a 24 mentre i venti ostacolano il contenimento delle fiamme

Leggi su Lettera43.it

Gli incendi che stanno devastando la contea di Loshanno ormai bruciato un’area complessiva di circa 156 chilometri quadrati, una superficie superiore alla città di Parigi. E il bilanciocontinua a salire. Secondo le autorità, almeno 24 persone hanno perso la vita nei roghi di Eaton e Palisades, entrambi ancora contenuti a meno del 30 per cento. Oltre 12 mila edifici e strutture sono stati distrutti dai due principali incendi, classificati dagli esperti tra i più devastanti nella storia della California.Una foto della distruzione di una parte del quartiere di Pacific Palisades (Getty Images).Continuano le operazioni di, ma è previsto il ritorno deidi Santa AnaLe operazioni dicontinuano tra difficoltà crescenti: domenica i vigili del fuoco hanno approfittato dipiù miti per controllare alcuni focolai minori, ma l’allerta rimane alta a causa del ritorno previsto deidi Santa Ana, in grado di creare condizioni molto calde e asciutte.