Ilrestodelcarlino.it - Imola, il futuro secondo Benni (Arialco): “Strategia comune per il turismo”

, 13 gennaio 2025 – Un voto all’anno passato più che sufficiente e prospettive di grande fiducia in chiave 2025. Raffaele, presidente diche riunisce ristoratori e albergatori della città e al timone del sindacatodi Confcommercio Ascom, traccia l’andamento di uno dei comparti strategici nello scacchiere economico circondariale., qual è il bilancio della parentesi festiva appena trascorsa nei ristoranti imolesi? “Positivo, c’è stato movimento e le festività natalizie si sono confermate un periodo ancora propizio per la ristorazione di casa nostra. Unico neo, qualche cena aziendale in meno”. Il quadro relativo agli alberghi? “Dicembre e gennaio, a queste latitudini, non sono mai stati mesi di alta stagione. Abbiamo registrato, però, qualche piccolo movimento in più rispetto al vuoto di altre annate”.