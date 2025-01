Il Conte di Montecristo | guida al cast della serie Rai

Leggi su Cinefilos.it

IldialRaiCapolavoroletteratura mondiale, Ildidi Alexandre Dumas padre (scritto in collaborazione con Auguste Maquet) rappresenta una di quelle storie non solo imprescindibili per qualsiasi amantelettura ma anche una vicenda molto appetibile in termini di trasposizioni cinematografiche e televisive.La storia di Edmond Dantès è stata infatti raccontata innumerevoli volte, e ora arriva su RaiUno un nuovo adattamento diretto dal visionario regista danese Bille August (Pelle alla conquista del mondo, Palma d’oro a Cannes e Oscar per il Miglior film straniero; Con le migliori intenzioni, Palma d’oro a Cannes; La casa degli spiriti, I Miserabili, 55 passi) con Sam Claflin (Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare, Hunger Games, Peaky Blinders, Daisy Jones & the Six) nel ruolo del protagonista Edmond Dantès e il Premio Oscar® Jeremy Irons nelle vesti dell’Abate Faria, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024 sarà trasmesso da lunedì 13 gennaio su Rai 1 per 4 serate.