I rossoneri incassano un pesante ko Corona | Non molleremo sino alla fine

HOCKEY SARZANA 0 TEAM SERVICE MONZA 6 (0-2, 0-4) SARZANA:, Borsi (C), Rubio, Ortiz Fac, De Rinaldis - Illuzzi, Manrique, Mattugini, Tognacca, Venè. All. Festa TEAM SERVICE CAR MONZA: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Piccoli Giu, Zucchetti - Marzonetto, Uva, Gariboldi, Borgonovo. All. Jaquierz Marcatori. 1° tempo: 7’40” Zucchetti, 22’41” Zucchetti; 2° tempo: 5’02” Piccoli Giu, 11’43” Galimberti, 18’15” Marzonetto, 23’40” Gariboldi Espulsioni: 2° tempo: 18’15” Rubio (2’), 18’40” Borsi (rosso) Arbitri: Matteo Galoppi e Alfonso Rago. SARZANA - La Team Servie Car si conferma settima forza in solitaria, firmando la goleada a Sarzana per 6-0 nella sfida disputata sabato sera al PalaHockey “Giuliano Tori”. Ihanno giocatopari ma, come succede da inizio stagione, mancano di precisione sottorete e sono troppi contropiedi subìti.