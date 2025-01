Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 13 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Il Conte di Montecristo, su Sky I delitti del BarLume. Guida aiTv della serata di lunedì 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Il Conte di Montecristo. Nel mezzo di una terribile tempesta, alla morte del capitano, il primo ufficiale Edmond Dantès assume il comando della nave e porta il Pharaon in salvo. Approdato a Marsiglia, il giovane può riabbracciare l’amata Mercedes. Ma Edmond non immagina che qualcuno sta tramando nell’ombra. Su Rai 4 dalle 21.20 Nine Bullets – Fuga per la libertà. Sam è un ragazzino che ha rubato l’iPad con dentro i dati bancari del terribile boss della malavita Jack.