Thesocialpost.it - Grande Fratello, anticipazioni della puntata di stasera: il ritorno di Jessica Morlacchi

Leggi su Thesocialpost.it

Questa sera, lunedì 13 gennaio, torna ilcon un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini guiderà unaricca di colpi di scena, con il pubblico che scoprirà chi tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi dovrà lasciare la Casa.Leggi anche: Al Bano, l’indiscrezione bomba di Fabrizio Corona: “Ha seri problemi di salute, necessario un trapianto di fegatoIldiIldiè uno dei momenti più attesiserata. Dopo aver lasciato la Casa per evitare il televoto nella scorsarientrerà per un confronto diretto con alcuni concorrenti. “ha abbandonato per non andare al televoto.torna nella casa del, soprattutto per chiudere i conti che ha lasciato in sospeso con Helena Prestes e Luca Calvani.