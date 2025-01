Fanpage.it - Germania e Olanda, cani colpiti da “sindrome del lupo mannaro”: sospetti su una marca di masticativi

Leggi su Fanpage.it

Sintomi neurologici acuti e gravi, tra cui attacchi di panico e epilessia. E' la "sindrome damannaro" che ha colpito alcuniche hanno ingerito una particolaredi pelle bovina in. L'Università di Hannover però non ha confermato ancora questa ipotesi ma sta svolgendo ricerche per riuscire a capire di cosa si tratti effettivamente. L'Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo ha emesso un avviso ufficiale per idella Barkoo.