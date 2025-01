Romadailynews.it - Euphoria-Art is in the air alla Nuvola di Roma.

Balloon Museum arriva acon una nuova e affascinante esposizione:– Art is in the Air, ospitata fino al 30 marzo 2025 nei suggestivi spazi de Ladi Fuksas. Questo evento unisce creatività, arte e interazione, offrendo un’esperienza immersiva che affascina sia adulti che bambini. La mostra presenta una serie di opere d’arte gonfiabile monumentali, realizzate da alcuni dei più noti artisti contemporanei internazionali.Con un focus sul tema dell’aria, tra meraviglia e divertimento,include 20 instzioni interattive che permettono ai visitatori di esplorare emozioni, leggerezza e movimento attraverso l’arte. Tra gli artisti partecipanti ci sono Carsten Höller, Philippe Parreno, Marta Minujín, Rafael Lozano-Hemmer, Ryan Gander e molti altri, ognuno dei quali ha interpretato l’idea dell’aria in modo unico e innovativo.