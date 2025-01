Lanazione.it - È morto Oliviero Toscani, genio irriverente. Addio al maestro della fotografia

Cecina (Livorno), 11 gennaio 2025 – È, 82 anni (ne avrebbe compiuti 83, era nato a Milano il 28 febbraio 1942). Fotografo geniale e, famoso in tutto il mondo per le sue celebri campagne pubblicitarie che hanno scandalizzato, fatto discutere, rivoluzionato il mondomoda ecomunicazione. Mezzo secolo di carriera sempre al centro dell'attenzione: mai banale, sempre acuto osservatore del mondo e dei suoi cambiamenti. Il fotografoalla presentazionesua mostra a Milano '. Professione fotografo', Milano, 23 giugno 2022. ANSA/DANIEL DAL ZENNAROall'ospedale di Cecina, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Due anni fa gli fu diagnosticata una malattia incurabile, l'amiloidosi, e lo stessol'aveva pubblicamente reso noto l'estate scorsa.