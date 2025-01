Spettacolo.periodicodaily.com - Disponibile dal 10 gennaio 2025 il nuovo album “Now Imagine” di The Soultrend Orchestra

Dal 10sulle piattaforme digitali di streaming e in formato fisico (cd e vinile) “Now”, ildi Thedal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Wiser”.“Now” di Thee il Singolo “Wiser” in Rotazione RadiofonicaDal 10, Now, ildi The, èsu tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico (CD e vinile). Il disco include il singolo Wiser, attualmente in rotazione radiofonica.Il singolo “Wiser”Il brano Wiser è una traccia funky disco che unisce il meglio del funk e della disco music. La voce solista è affidata a Wendy D. Lewis, un’artista americana di grande esperienza, che ha collaborato con alcuni dei nomi più prestigiosi della scena soul, jazz e funk, tra cui Papik, Jestofunk, Mario Biondi, Mike Francis e Gazzara.