Anteprima24.it - Conte: “Non era semplice imporci oggi, in questi mesi il Napoli è cresciuto”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo la vittoria delper 2-0 contro il Verona, arriva il commento di Antonioin conferenza stampa al termina della gara: “Non era, anche perchè abbiamo avuto alcune indisponibilità, ma nelle ultime partite siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati nonostante alcune defezioni. E’ nei momenti di difficoltà che si capisce lo spessore del lavoro che stiamo facendo, perchè chiunque sta andando in campo porta a casa una buona prestazione”“Inilè cambiato ed è. All’inizio avevamo delle esigenze, poi con l’arrivo di nuovi innesti sono cambiate alcune situazioni tattiche ed abbiamo deciso di mettere un vestito più adatto alla squadra”“Adesso siamo giunti ad una soluzione più ottimale, i ragazzi rispondono con entusiasmo, fiducia e autostima e per me questo è un motivo di orgoglio.