Chi è il nuovo fidanzato di Simona Tagli | Nel mio futuro vedo la parola amore

Unè arrivato nella vita sentimentale di? A riguardo il volto tv ed ex gieffina ne ha parlato recentemente in un’intervista a Storia Di Donne Al Bivio.Unper?Oggi la 60enne sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda su Raiuno. Laha sulle spalle un matrimonio celebrato nel 1997 con Fabio Anelli, conclusosi solo tre anni dopo, per poi intraprendere una relazione con Francesco Ambrosoli, dal quale ha avuto la figlia Georgia. Sulle pagine del settimanaleaveva raccontato il percorso nel ruolo di madre, nel quale ha cresciuto la figlia da sola a seguito della separazione dal compagno: “Non è stato facile: ho deciso di essere una donna indipendente. La cosa che mi dà maggior soddisfazione è riuscire a fare tutto, proprio come farebbe un uomo”.