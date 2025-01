Lopinionista.it - Casellati: “Profondo dolore per la scomparsa di Luca Palmegiani”

ROMA – “Ho appreso cone grande scoramento della tragicadi, un giovane militante di Forza Italia, un ragazzo brillante e animato da una passione autentica per la politica. La sua perdita, così improvvisa e drammatica, mi lascia atterrita e senza parole. Il mio pensiero, la mia vicinanza e un affettuoso abbraccio va alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene”.E’ quanto dichiara in una nota il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti(foto).L'articolo: “per ladi” L'Opinionista.