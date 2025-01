Campobasso scuole chiuse per neve

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.43 A causa delle nevicate in corso e delle previsioni meteo che indicano ulteriori accumuli nelle prossime ore, il Comune diha disposto la sospensione dell'attività didattica per oggi. La decisione è stata presa dalla sindaca Marialuisa Forte che in una nota spiega: "Sono previsti accumuli dinelle prossime ore, per cui leresterannooggi in via preventiva". La sindaca ha mantenuto costanti contatti durante il fine settimana con le autorità competenti e la Sea,azienda incaricata della gestione strade.