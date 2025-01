Lanazione.it - Borgo San Lorenzo, ordigno incendiario contro la caserma dei carabinieri

Leggi su Lanazione.it

San(Firenze), 13 gennaio 2025 – La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e i filmati saranno utili per risalire all’autore del gesto: una bottiglia contenente liquido infiammabile, di fatto una molotov,ladeidiSan. Il fatto risale alla scorsa notte, intorno alle 2,30, quando il militare in servizio si è accorto che qualcosa di strano stava accadendo all’esterno della. I danni sono contenuti – alla porta e al citofono, oltre all’annerimento del muro – ma il gesto è davvero inquietante. Indagini in corso.