Leggioggi.it - Bonus nido 2025: nuovi importi e calcolo. Come funziona quest’anno

Leggi su Leggioggi.it

Una legge del 2016 (la numero 232 al comma 355 dell’articolo 1) ha introdotto, ormai da tempo, un contributo erogato dall’INPS per il pagamento delle rette di frequenza di asilipubblici e privati nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche: il. Il contributo è stato poi rinnovato di anno in anno, confermato dalle diverse manovre finanziarie, compresa la Legge di bilancio, che ha rinnovato e introdotto alcune novità al. La domanda didev’essere trasmessa all’INPS, nel rispetto delle indicazioni operative annualmente fornite con apposito messaggio: con riguardo al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili, dal genitore / affidatario che ne sostiene l’onere;con riferimento al contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore / affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.