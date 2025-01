Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, altra trasferta amara: Dovbyk regala un punto a Ranieri

Ancora una volta lanon riesce a trovare la vittoria in, continuando in questo suo tabù dal quale non sembra in grado di uscire. Ala formazione di Claudiosembrava poter interrompere questo lunghissimo digiuno di successi lontano dall’Olimpico, ma alla fine si è ritrovata a salvare il risultato all’ultimo secondo, trovando il pareggio su calcio di rigore. Unche a conti fatti e per come si era messa la partita può anche andare bene, ma non senza qualche rimpianto soprattutto dopo il vantaggio di Saelemaekers.Lafa e disfaUn primo tempo molto bloccato non ha lasciato spazio ha molte occasioni da entrambe le parti. A provarci di più è stata proprio la, con un paio di occasioni per Paredes e Dybala, risoltesi con un nulla di fatto. Nella ripresa invece il match è decisamente esploso, con i giallorossi che dal nulla hanno trovato la rete dell’1-0 grazie al solito Saelemaekers, bravo a sfruttare l’assist di Koné dopo una bella azione.