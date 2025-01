Sport.quotidiano.net - Basket Serie B interregionale. Computer Gross, un derby amaro. L’Etrusca vince con merito

San Miniato 86Use Empoli 75 ETRUSCA SAN MINIATO: Malvolti, Ermelani 5, Caglio 22, Metsla 20, Menconi 32, Scardigli, Re 3, Marrocchi n.e., Ek n.e., Granchi, Ndour, Cravero 4. All.: Martelloni. USE: Giannone 14, Marini, Baccetti 3, Sesoldi 8, Rosselli 16, Ramazzotti 2, De Leone 8, Mazzoni n.e., Quartuccio 2, Cerchiaro n.e., Regini n.e., Maric 22. All. Valentino. Arbitri: Corso di Pisa e Marinaro di Cascina. Parziali: 18-21; 43-33; 62-50. SAN MINIATO –stavolta per l’Use, che non riesce a bissare il successo dell’andata contro i ‘cugini’ delSan Miniato. Al Pala Fontevivo finisce infatti 86-75 per i padroni di casa, che meritano ampiamente il successo con una prestazione sopra le righe. Emblematico, tra le statistiche, il dato della percentuale realizzativa da tre punti con San Miniato che ha piazzato 18 ‘bombe’ sulle 35 tentate.