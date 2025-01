Oasport.it - Australian Open 2025, Lucia Bronzetti: “Brava a gestire i momenti più delicati del secondo set”

ha esordito con una vittoria di peso aglidi tennis: l’azzurra, infatti, ha battuto la bielorussa Victoria Azarenka con lo score di 6-2 7-6 (2) in due ore e sei minuti di gioco, ed alturno affronterà la romena Jaqueline Cristian, contro la quale ha vinto l’ultima sfida, giocata lo scorso anno a Guangzhou, dopo aver perso i primi quattro scontri diretti.L’analisi a caldo dell’azzurra in conferenza stampa: “Forse questo, insieme a quello con Krejcikova agli US2023, è sicuramente uno dei risultati migliori, nonché una delle partite più belle. Forse non ci credevo neanche io tanto di poter vincere, e speravo di fare una bella partita, di potermi agganciare il più possibile al suo livello. Sono entrata in campo e sono partita molto bene, forse nemmeno lei se lo aspettava tanto, infatti sono riuscita ad andare subito sopra, poi lei ha alzato il livello, ha sbagliato meno, però sono stataqueipiùnele riuscire a portare a casa il match in due set.