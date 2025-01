Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, Zambelli (Rec): "In città prezzi da rapina"

Sul dibattito che si è creato attorno alla banda Robin Hood, che in molted’Italia compresa la nostra ha mandato avanti azioni di protesta contro gli, interviene anche Federicadi Rec (Reggio Emilia in Comune, foto). "Reggio non è Firenze o Roma – considera– il flusso turistico nella nostranon è paragonabile, ma non per questo esente dal fenomeno degli affittacamere e delle locazionituristiche". Tuttavia, chi vuole lavorare a Reggio e trasferirsi introva "solo camere singole conda". Il ritorno economico sul territorio dell’affitto breve, aspetto sollevato da Annamaria Terenziani (Confedilizia), "non va di certo alle migliaia di famiglie in stress abitativo". "Terenziani – dice– punta il dito sul settore pubblico, investendolo di un ruolo che purtroppo non ha più da quando a livello nazionale si è legiferato per dare ai proprietari privati ampie libertà speculative.