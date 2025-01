Thesocialpost.it - Verissimo, Guillermo Mariotto: “Ballando? Ecco tutta la verità”

Leggi su Thesocialpost.it

è tornato a parlare del “casocon le stelle” durante la puntata di oggi, 12 gennaio 2025, di. Lo stilista, protagonista di uno degli episodi più discussi della stagione, ha raccontato i dettagli del suo clamoroso abbandono dello studio nella penultima puntata dello show di Raiuno, lasciando il pubblico e i colleghi senza parole.La fuga dallo studioha spiegato che il suo gesto, avvenuto durante la puntata del 30 novembre, è stato dettato da una situazione lavorativa estremamente delicata.“Il lunedì successivo sarebbero partiti 17 abiti di alta moda per la casa reale saudita. Se non consegni, ti tagliano la testa. altro che Rai e Mediaset”, ha dichiarato. Lavorando contro il tempo per rispettare la consegna,ha ricevuto durante la diretta un messaggio che segnalava un problema di salute della responsabile dell’atelier.