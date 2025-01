Terremoto scossa fortissima | magnitudo 56

Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima: magnitudo 5,6

Leggi su Thesocialpost.it

Alle ore 09:32 italiane, unadidistimata attorno a 5.6 è stata registrata nei pressi di Aguililla, in Messico. Secondo le prime rilevazioni, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 71 chilometri, suggerendo un evento sismico di natura intermedia.L’area interessata, situata nello stato di Michoacán, è nota per la sua attività tettonica, essendo parte della cintura di fuoco del Pacifico. Al momento, non si segnalano danni significativi a persone o strutture, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione per verificare eventuali criticità.L'articolo5,6 proviene da The Social Post.