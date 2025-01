Romadailynews.it - Sicurezza: Viminale, oltre 12 mila manifestazioni e feriti 273 agenti nel 2024

Nel corso del, “in Italia sono state organizzate 12.302(+9,7 per cento rispetto al 2023)”. Lo rende noto il. “In particolare, 4.187 sono state organizzate per motivazioni sindacali e occupazionali (+38,8 per cento), mentre 1.874 sono state promosse a sostegno della pace (+39,3 per cento).In 322 casi si sono registrate delle criticita’ (-18,9 per cento rispetto al 2023). In totale, neltra gli appartenenti alle Forze di polizia sono stati 273 (+127,5 per cento), mentre nel 2023 erano stati 120”, conclude il.Agenzia Nova