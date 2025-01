Iodonna.it - Sei settimane di festival religioso, che punta a diventare il più grande raduno della storia

(askanews) – L’India si sta preparando ad accogliere 400 milioni di pellegrini (piùpopolazione combinata di Stati Uniti e Canada) per le seidelindù Kumbha Mela, che aspira ail più. A Prayagraj si sta addirittura costruendo una città di fortuna per accogliere i pellegrini perché sarà un’edizione particolare di questa celebrazione che si tiene ogni 12 anni nel luogo in cui si incontrano i fiumi sacri Gange, Yamuna e il mitico Saraswati. Si terrà infatti dal 13 gennaio al 26 febbraio e coinciderà con uno speciale allineamento dei pianeti. India, meglio mucche che donne? Il progetto fotografico guarda le foto Leggi anche › Le proteste infiammano l’India: si chiede giustizia per la specializzanda uccisa › Tra le bambine del Tamil Nadu, in India, dove la bicicletta è mezzo di emancipazione e antiviolenza Sulle pianure alluvionali di Prayagraj, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, si sta preparando un’enorme tendopoli,due terzi dell’area di Manhattan.