Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 6-7 5-7 4-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro cede senza sfigurare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:52 Buone le impressioni fornite dal, che è stato in vantaggio per 5-2 nel secondo set, e per 5-2 nel tiebreak del set d’apertura.al secondo turno troverà un nuovo giocatore proveniente dalle qualificazioni, ovvero il libanese Habib.UGOb. MATTEO7-6 (5) 7-5 6-4. Finisce qui, con il dritto delche si spegne in rete. Avanza il francese, ma il laziale fa una splendida figura all’esordio Slam.40-15 In rete il dritto del numero 14 ATP.40-0 Comanda lo scambio a suon di dritti. Fioccano i match point.30-0 Servizio e rovescio a segno per il transalpino.15-0 Non passa la risposta di dritto di Matteo.5-4 Break. Altro ottimo recupero del francese, che chiude con un comodo smash. Dopo il cambio di camposervirà per chiudere l’incontro.