L’Inter riprende la via A Venezia basta una zampata di Darmian

Nella prima uscita del 2025,Campione d’Italia torna dacon tre punti fondamentali per la rincorsa al vertice della classifica. Alla squadra nerazzurra, per sbancare lo stadio Penzo, èta ladi Matteo, la seconda in stagione, che consente inoltre di superare in classifica l’Atalanta. Inzaghi risponde alle critiche e si prepara al meglio per un calendario fitto di impegni e può sorridere per aver recuperato pedine importanti senza rimpiangere quelle rimaste a Milano.Primo tempoPer la trasferta dello Stadio Penzo, Simone Inzaghi conferma la formazione pronosticata alla vigilia e quanto meno obbligata viste le ultime defezioni che hanno colpito la squadra Campione d’Italia. Le assenze di Bisseck, Calhanoglu e, in ultimo, Mkhitaryan costringono il tecnico piacentino a schierare un centrocampo inedito con Asllani e Zielinski, chiamati a una prova convincente, al posto dei due alfieri nerazzurri.