Paper Fest a Carrara le foto della prima giornata con Padellaro Salvini Di Battista Ranieri e Orsini – GALLERY

La prima giornata di Paper Fest a Carrara è stata un mix vibrante di incontri, confronti e momenti intensi. Tra i protagonisti presenti, Padellaro, Salvini, Di Battista, Ranieri e Orsini hanno catturato l’attenzione con interventi che hanno acceso il dibattito pubblico. Le immagini di Andrea Sawyerr immortalano l’energia di questo evento unico, trasmettendo emozioni e spunti di riflessione: scopri le foto più significative di questa giornata memorabile.

Torna”Paper Fest” e raddoppia. Il 5-6 luglio a Carrara: libri in piazza per la rassegna della casa editrice Paper First di SEIF - Dal 5 al 6 luglio 2025, torna a Carrara il Paper Fest – Libri in Piazza, la rassegna di presentazioni letterarie a cura di Paper First, con il patrocinio del Comune.

- , la rassegna dedicata agli autori della casa editrice Paper First, ritorna a (Piazza Matteotti) e raddoppia! Vi aspettiamo nelle giornate di sabato e domenica con un programma ricco di incontri!

«Comunque la pensiate benvenuti a Carrara, l’importante è pensare. L’antidoto all’apatia intellettuale? E’ il Paper Fest» - “Comunque la pensiate benvenuti a Carrara, l’importante è pensare” dichiara la sindaca Serena Arrighi dando il via alla seconda edizione del Paper Fest la cui inaugurazione è avvenuta in una ... Come scrive msn.com