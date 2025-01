Ilrestodelcarlino.it - La 100 Km che non t’aspetti. E’ vittoria a sorpresa del duo Moreira-Chareyre

Si è chiusa con un colpo di scena la 100 km dei campioni: ad aggiudicarsi il titolo alla decima edizione sono stati i piloti Diogoe Thomas, che sul tracciato del Ranch di Tavullia hanno strappato il titolo alla coppia di casa, favorita alla vigilia, quella formata da Valentino Rossi e il fratello Luca Marini. Unainaspettata quella di(pilota della Moto 2) e di(otto volte campione mondiale Supermoto, che per l’occasione gareggiava in sella ad una TM, marchio pesarese) che sono riusciti ad imporsi precedendo i favoriti di circa 8 secondi. Al terzo posto si sono piazzati invece Lorenzo Baldassari ed Elia Bartolini. Una gara emozionante di circa due ore, per un totale di 50 giri della pista (100km circa) dove ogni cinque giri si sono alternati i piloti di ogni coppia, con una partenza stile Le Mans, cioè di corsa verso la moto.