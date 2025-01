Liberoquotidiano.it - "Ignobile violenza contro la polizia. E la sinistra tace": la furia della Meloni dopo gli scontri a Roma

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancorai poliziotti. Ieri, sabato 11 gennaio,tra manifestanti e forze dell'ordine nel quartiere di San Lorenzo, a, durante una manifestazione in ricordo di Ramy Elgaml, il ragazzo morto a Milano cadendo in scooter al termine di un inseguimento. L'evento, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di riflessione, si è invece trasformato in guerriglia. A pagare il conto gli agenti, con otto feriti e danni a mezzi. Un'escalation di disordini che ha scatenato reazioni dure, tra cui quella del presidente del Consiglio Giorgia, intervenuta per condannare quanto accaduto. "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera aabbiamo assistito all'ennesimo,episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo": così la leader di Fratelli d'Italia sui suoi canali social nella mattinata di oggi, domenica 12 genniao.