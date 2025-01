Inter-news.it - Idzes: «Pagato le occasioni sprecate. Gli infortuni non ci hanno fermato»

Jayinterviene in conferenza stampa al termine di Venezia-Inter, terminata con una vittoria per 0-1 in favore dei nerazzurri. Queste le parole del difensore dei lagunari, dopo quelle rilasciate dal tecnico Eusebio Di Francesco.Le parole dinella conferenza stampa post Venezia-InterCosa portate di positivo dopo questa partita?Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo però purtroppo abbiamo avuto una o duein cui non siamo riusciti a concretizzare. In Serie A questo può fare la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere. Le prossime due partite saranno molto importanti per noi, contro Parma e Verona. Dobbiamo continuare a stare uniti. Abbiamo avuto anche due o tre problemi a livello dio ma credo che abbiamo continuato a fare la nostra partita.