Generazione Beta | i nati dal 2025 al 2039 protagonisti di un nuovo futuro tecnologico

A partire dal 1° gennaio, nasce una nuova: la. Questo nome, assegnato dalla società australiana di ricerca demografica McCrindle, è una semplice continuazione alfabetica rispetto alla precedenteAlfa. Lacomprenderà tutti i bambini e le bambinetra ile il, e tra quindici anni rappresenterà circa il 16% della popolazione mondiale. Questo gruppo sarà testimone del passaggio epocale dal XXI al XXII secolo.Figli della tecnologia avanzataDiscendenti diretti dei Millennial più giovani e della Gen Z più anziana, isono già descritti come la “dell’Intelligenza Artificiale”. Così come la Gen Z è stata la prima a crescere in un mondo in cui internet era parte integrante della quotidianità, lanascerà e si svilupperà in un’epoca dominata dall’AI.