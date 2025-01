.com - Eccellenza \ La 17^ giornata in diretta

Leggi su .com

La diciassettesimadel massimo campionato ed i suoi sviluppi tra un tempo e l’altro: la Maceratese vince a Fermignano grazie all’ormai completamente ritrovato Cognigni. Harakiri Osimana in quel di Villa San Filippo: da 0-2 per i senza testa a 3-2 per i rossoblù. Ajradinowksi ferma Tonuzi dal dischetto e mantiene lo 0-0 tra Montegranaro e Chiesanuova. Il K Sport assapora il blitz allo stadio “Della Vittoria” di Tolentino grazie al gol di Macchi. MATELICA-FABRIANO CERRETO 0-1Matelica – Ginestra, Gabrielli, Ziroli, Zappasodi, Lucarini, Mazzoni, Frulla, Gomis, Iori, Bagnolo, Mengani. All. IonniFabriano – in agg. MONTEGRANARO-CHIESANUOVA 0-0Montegranaro – Taborda, Chimezie, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Gonzalez, Proesmans, Capponi, Tonuzi, Sindic, Mancini. All.MengoChiesanuova – Ajradinowski, Tempestilli, Ciottilli, Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui, Tanoni, Sbarbati, Vitucci, Persiani.