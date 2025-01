Scuolalink.it - Dimensionamento scolastico in Molise: l’ennesimo taglio alla scuola, pronte le mobilitazioni fino al 14/01

Leggi su Scuolalink.it

La vicenda delinsta giungendo a una fase cruciale, con la discussione prevista in Consiglio regionale martedì 14 gennaio. Tuttavia, nonostante le promesse e le rassicurazioni, il rischio concreto è quello di un nuovo, che prevede la soppressione e l’accorpamento di sei istituzioni scolastiche. Una scelta che solleva forti critiche per le sue implicazioni sulla qualità dell’offerta formativa e per l’assenza di dialogo con le parti coinvolte. Una decisione imposta senza concertazione La delibera regionale n.605 del 27 dicembre 2024 prevede di seguire integralmente il parere tecnico dell’UfficioRegionale, decretando la chiusura di istituti nelle province di Campobasso e Isernia. Tuttavia, il provvedimento è stato adottato senza il coinvolgimento delle comunità scolastiche e delle parti sociali, come le organizzazioni sindacali (OO.