Dakar 2025 tappa di oggi Al Duwadimi-Al Duwadimi | orari 12 gennaio programma tv streaming

Prosegue la, l’iconica maratona del deserto che nella giornata odierna ospiterà la settima. Il percorso prevede una partenza e un arrivo ad Alcon un percorso di 419 km di speciale e i 297 km di trasferimento.Un po’ come già successo con l’appuntamento di ieri, anche in questo caso il chilometraggio si rivelerà un fattore importantissimo della corsa. I piloti dovranno infatti dovranno fare i conti con tantissima sabbia e dune. Due elementi che non possono certamente fare dormire sogni tranquilli a nessuno, compresi quei protagonisti in questo momento saldamente in prima posizione.Ma qual è lo scenario attuale per ciò che concerne le classifiche? Tra le moto Daniel Sanders comanda con un vantaggio di ben 11:46 su Tosha Schareina; terzo invece Adrien Van Beveren a 19:11.