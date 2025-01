Quifinanza.it - Da Lufthansa a Emirates 15mila assunzioni tra hostess, piloti e tecnici: le date degli open day

Con la firma della fusione trae Ita a un passo, il gigante dei cieli tedesco ha annunciato l’apertura di 10mila posizioni lavorative per il 2025. La nuova campagna di reclutamento arriva insieme alla notizia dell’imminente acquisizione del 41% della società di bandiera italiana, estendendo così anche al nostro Paese il raggio di azione del gruppo, nel quale rientrano diversi altri vettori europei. La compagnia non sarà l’unico colosso aereo alla ricerca di personale:ha infatti annunciato anche per quest’anno leday in diverse città d’Italia per raccogliere le candidature di nuovi assistenti di volo.La campagna diL’annuncio di 10mila nuovi posti di lavoro da parte dicoincide con l’entrata nel Cda di Ita attraverso l’acquisizione di quote dal Mef guidato da Giancarlo Giorgetti e un aumento iniziale di capitale da 325 milioni di euro.