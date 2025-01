Thesocialpost.it - Cilento, maltempo: il fiume Alento rompe gli argini e causa disagi

Abbondanti piogge stanno flagellando il, con conseguenze particolarmente gravi lungo il corso del. In località Vertucci, nel comune di Casal Velino, ilha raggiunto livelli di piena,ndo la rottura degliin alcuni tratti. I terreni agricoli circostanti sono stati allagati, con gravi danni alle colture, mettendo in difficoltà gli agricoltori della zona.La situazione è critica anche nei comuni di San Mauro, Omignano e Camerota, dove ilha provocato la caduta di alberi di grandi dimensioni, ostacolando la viabilità. Diverse strade risultano ostruite, creando pesantiper la circolazione e per i collegamenti tra i centri abitati.Le autorità locali sono al lavoro per monitorare la situazione e coordinare gli interventi di emergenza, ma il rischio idrogeologico rimane alto.