Anticipazioni Hercai Puntate Turche | Yaren Finisce In Manicomio!

riesce a sfuggire all’arresto, ma in seguitoin. Così il personaggio esce di scena!prosegue e, nel corso delle, l’odio diverso Reyyan cresce e la ragazza arriva al punto di fare cose sconsiderate. Per questo motivo,dietro le sbarre ma grazie a Fusun torna libera. Ciononostante, prestoviene nuovamente rintracciata e stavoltain. Ma ecco che cosa sta per succedere.arrestata dopo una sparatoria!Nel corso delledi, i telespettatori assistono al declino mentale di. Quest’ultima infatti vuole entrare nella famiglia di Firat, dopo averlo a lungo corteggiato.scopre di essere incinta e decide di abortire, nella speranza in questo modo di poter voltare pagina ed iniziare una nuova vita con Firat.