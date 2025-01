Ilrestodelcarlino.it - Anche l’Italservice non resiste a Pomezia. Gara combattuta, ma non c’è nulla da fare

3 Italservice 1 (1-1 pt) FORTITUDO: Molitierno, Lopes, Miguel Angelo, Cutrupi, Dudu; D. Gattarelli, Mentasti, Tiaguinho, Bueno, A. Gattarelli, Cutrignelli, Raubo. All. Angelini ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Barichello, Saponara; Frontino, Galliani, Wittig, Badahi, Petrucci, Taurisano, Manservigi. All. Bargnesi ARBITRI: Pezzuto (Lecce), Ruotolo (Chieti); crono: Minardi (Cosenza) RETI: 19’50" aut. Ricordi, 19’58" Barichello; 30’50" Miguel Angelo, 34’15" D. Gattarelli.cade a. Al PalaLavinium nessuno quest’anno è riuscito ancora a vincere. Laed equilibrata. Imprecisione di chi attacca e bravura di chi difende, mantengono il punteggio ad occhiale sino agli ultimi istanti della prima frazione di gioco. Quando accade l’imprevedibile, da una parte e dall’altra: a 10 secondi dal riposo, Dudu calcia una punizione da lontano, la palla sbatte sul palo e carambola sulla schiena di Ricordi, terminando beffardamente la sua corsa in fondo al sacco; palla al centro, Barichello si isola, punta sulla sinistra e calcia forte verso il secondo palo, il cuoio forse sarebbe entrato in autonomia, ma una deviazione di Mentasti toglie il dubbio e spinge la sfera nella sua porta, concretizzando l’immediato 1 a 1.