Fanpage.it - Alessia Lautone e gli effetti collaterali della semaglutide: “Mi ha causato pensieri suicidi, mi vedevo sdoppiata”

Leggi su Fanpage.it

Giornalista e direttrice di LaPresse,prendeva laper dimagrire. Si tratta di un principio attivo usato per il trattamento del diabete che, secondo alcuni studi clinici, sembrerebbe far perdere peso. Gli, però, non sono da prendere alla leggera: "Dopo un mese mi sono scoperta disinteressata a tutto, perfino alle telefonate dei miei figli. E una notte sono arrivati i".