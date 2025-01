Sport.quotidiano.net - Volley under 17. L’Academy biancorossa vince il torneo della Befana

Subito una gioia nel nuovo anno perLube. L’17 si è aggiudicata il 26°di Loreto, in scena al PalaSerenelli e al PalaCardinali. Una manifestazione suggellata dalla vittoria netta nella resa dei conti contro la Futura Tolentino e dal premio di miglior giocatore per Filippo Laraia. Il terzo successo a livello di team giovanili in poche settimane, dicembre aveva visto- in questo caso l’15-re il Trofeo Liuti a Castelferretti, ultimo atto contro Perugia. Quindi l’17 aveva chiuso al secondo posto l’International Cup di Fano cadendo in finale contro i padroni di casaVirtus. Questo il gruppo vincitore a Loreto: Federico Amadio, Tommaso Bucciarelli, Riccardo Da Boit, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Giuseppe Meuli, Achille Moretti, Andrea Napoli, Nico Pasqualini, Andrea Pomarico, Edoardo Sagripanti, Luka Stankovic, Matteo Talevi, Mario Wang.